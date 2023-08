Lionel Messi aseguró el avance de Inter Miami a los octavos de final de la Leagues Cup. El argentino fue clave en el triunfo por 3-1 ante Orlando City, donde se anotó con un nuevo doblete.

Sin embargo, el partido del rosarino estuvo marcado por la pierna fuerte y la férrea marca que recibió del cuadro visitante. Lo que se robó las miradas con el duelo que protagonizó con el uruguayo César Araújo.

Con una marca hombre a hombre, el charrúa de 22 años sacó del partido por varios minutos a Messi. Inclusive provocó la reacción del ’10’ y por ello se ganó la tarjeta amarilla. A tal punto que sobre el final repitió una fuerte acción y estuvo al borde de recibir la roja.

El conflicto siguió incluso tras el final del primer tiempo ya que en camarines volvieron a discutir. En la transmisión del encuentro hasta se deslizó una posible pelea entre ambos jugadores.

Pese a ello, Araújo se refirió al duelo con Lionel y le bajó el perfil a las discusiones que mantuvieron dentro de la cancha. “No pasó nada, son cosas del partido que quedan ahí. No fue absolutamente nada (…) Armamos un plan para que el balón no le llegara a Messi o tratar de escalonarlo. No pudimos con ese plan y nos vamos un poco tristes“, confesó el jugador formado en Montevideo Wanderers a ESPN.

En tanto se desmarcó de las críticas que hizo su entrenador Óscar Pareja y en redes sociales, donde se apuntó a un arbitraje a favor del astro argentino. “Hay gente que se tiene que encargar de eso (…) para mí la anécdota es que jugué contra el mejor del mundo. Esa anécdota me va a quedar para mí“, cerró tras su cruce con Messi.