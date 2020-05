A Alberto Fernández le preguntaron cuándo vuelve el fútbol

Europa está regresando poco a poco a salir de su casa y el fútbol es uno de los ejemplos de ello. Este miércoles, los equipos de la Liga de España regresaron a las instalaciones de sus clubes para realizar los exámenes médicos correspondientes para evitar la propagación del COVID-19. Además, se habla que la Bundesliga podría regresar en los próximos días, después de estar hace casi un mes de pretemporada.

Mientras tanto, en Sudamérica, esas posibilidades parece que ni se barajan por ahora. Las curvas son otras a diferencia del Viejo Continente y todavía se esperan picos máximos de contagios por el coronavirus. Un ejemplo claro es Argentina, que suspendió su fútbol a mediados de marzo y todo parece indicar que la actividad podría regresar, recién, a fines del 2020.

Este miércoles, Alberto Fernández respondió al respecto en una entrevista con Radio Con Vos: "Es un tema en el que hay que moverse con cuidado. Lo que no podemos es volver a la aglomeración de gente, eso es muy riesgoso. Los estadios argentinos ni siquiera tienen todo con platea como los europeos, por lo que el contacto es muy grande. Me parece que por mucho tiempo vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos. No veo en lo inmediato el fútbol con público".

�� En #Bolavip armamos el peor 11 inicial de Boca en el siglo. ¿Harías algún cambio? �� pic.twitter.com/2pW6EhX3Ks — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 6, 2020

Además, agregó con algo de simpatía al referirse sobre la clasificación del Bicho a la máxima competencia de América a nivel clubes: "Por ahí podemos empezar a disfrutar el fútbol por televisión, pero también hay que tener cuidado con el contacto entre jugadores. Mirá que lo amo y ahora que me enteré de que Argentinos Juniors entró a la Libertadores me muero de ganas".

Por último, aseguró que habló con la canciller alemana, Angela Merkel, respecto al virus: "En estos días cuando hablaba con Merkel, ella me decía que gracias a Dios entraban en el verano. Y yo le decía que a nosotros nos entró en el verano y en Ecuador hizo estragos, por eso no es verdad que sea un virus del invierno. Es un virus que afecta a las vías respiratorias, como muchos otros, pero funciona bien en el verano y con temperaturas altas. Yo creo que hay que ser cuidadosos. Por eso, para volver a tener fútbol, necesitaremos un testeo permanente de la salud de los jugadores".

Lee También