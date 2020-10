A Higuaín le hablaron de la Selección Argentina y se enojó: "No entendí tu pregunta"

En septiembre del 2020, Gonzalo Higuaín empezó una nueva etapa en su carrera profesional. Después de casi catorce años, dejó Europa.

El delantero argentino de 32 años firmó con el Inter de Miami de David Beckham y actualmente es una de las máximas figuras de la MLS.

���� Gonzalo Higuaín dejó en claro que ya renunció a la selección @Argentina y no tiene ningún deseo de regresar. ����#InterMiami pic.twitter.com/K0CeQhdji6 — Bolavip Miami (@BolavipMiami) October 1, 2020

Este jueves, Higuaín en conferencia de prensa respondió sobre la Selección Argentina, aunque parece que la pregunta no le cayó muy bien.

"No entendí tu pregunta. No voy a más a la Selección hace un año. Entonces no entendí tu pregunta, a qué se refería. ¿Si cómo veo a la Selección o si pienso que puedo volver?", contestó.

El periodista aclaró su pregunta y le preguntó si tenía la ilusión de volver a jugar para su país. Al Pipa no le cayó nada bien eso.

"Con todo respeto, como periodista que sos, tendrías que estar informado que hace un año dije que no iba a más a la Selección. No es que si tengo la ilusión o no... siento que no puedo dar más a la Selección Argentina", sentenció.

Lee También