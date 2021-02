"A Pereira le meten 7, pero nada que arranca": dardo del 'Tino' a Nacional

Los últimos resultados de Atlético Nacional en la Liga colombiana no ha sido los mejores ya que empató 2-2 el clásico contra América de Cali y, el pasado miércoles, perdió contra Atlético Bucaramanga, lo cual lo dejó al borde de salir de los ocho, en la fecha 9.

Pero, además de los resultados, realmente el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes no conquista a los hinchas verdolagas y no ha logrado ensamblar una idea de juego que guste y convenza de que es el camino para el club.

¿Por qué Nacional no arranca? Esa fue la pregunta que hizo parte del debate del programa ESPN FC Colombia, y allí hubo una fuerte crítica de Faustino 'El Tino' Asprilla, quien fue exjugador del club.

"Yo no entiendo por qué estos muchachos no terminan de arrancar. Yo se lo he dicho a él (Victor Aristizabal), por qué en el Atanasio estos muchachos se acostumbraron a meterle 7 goles al Pereira a ganarle al Cúcuta cuando estaba, pero es un equipo que no termina de arrancar".

Faustino #Asprilla: "No entiendo por que #Nacional no termina de arrancar" ¿Estás de acuerdo con el panelista? Intégrate al debate con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/M2JbtwO4X6 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 25, 2021

Y luego, agregó: "Y no entiendo por qué, la ciudad bien, tienen el mejor centro deportivo del país, yo no sé qué les falta".

