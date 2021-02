Las declaraciones de Fabian Vargas no cayeron bien y Enrique Camacho respondió

Por los últimos días, el departamento médico de Millonarios está en el ojo del huracán, más de lo habitual, razón por la que el exjugador Fabián Vargas habló acerca de lo que vivió con respecto a lo medico cuando estuvo en el Azul.

Vargas afirmó "Había jugadores que no se recuperaban bien, que recaían y eso les generaba desconfianza con los médicos de ese momento. Esto viene desde que yo estaba, entre 2015 y 2016… Los jugadores iban a recuperarse a donde el señor Cristian Quiceno, médico de La Equidad”.

Palabras que no cayeron para nada bien en el conjunto 'Embajador' y el propio presidente del Azul le respondió a Fabián Vargas. "Yo no voy a polemizar por lo que diga un jugador, lo que dice Fabián Vargas es de cinco años atrás, cuando Millonarios no tenía la sede que tiene hoy".

