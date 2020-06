Alberto Gamero rompió el silencio y habló sobre la posible salida de Fariñez

En el mundo de Millonarios las esperanzas por la continuidad de Wuilker Faríñez son bastante reducidas. Al parecer los directivos habrían concretado la salida del portero venezolano, quien jugaría en la Ligue 1 de Francia.

En dialogo con AS Colombia, el entrenador del cuadro azul, Alberto Gamero se refirió a este tema a pesar de que por el momento no es oficial su partida del equipo bogotano.

"Entiendo que Faríñez siempre ha tenido su deseo de ir a Europa y el día que se le presente la oportunidad, las alas no se le van a cortar, pero hasta el momento no he recibido comunicación de que él va a salir del equipo", sostuvo.

Por ahora desde las directivas embajadores no se ha confirmado el traspaso en condición de préstamo a la institución francesa y seguramente en los próximos días se dará claridad sobre su continuidad.

Teniendo en cuenta esta situación, los directivos deberán buscar un refuerzo en este sector del campo antes del reinicio de la Liga Colombiana que podría jugarse en el mes de agosto.

