Alianza Lima: representante de Achilier habló sobre situación del defensor

El pasado sábado 5 de diciembre, el defensor ecuatoriano que militó en Monarcas Morelia, Gabriel Achilier llegó a Lima junto a su representante. Gabriel había acordado jugar por Alianza Lima, pero ante el descenso del club, su futuro es una incógnita.

Santiago Arbide, representante del futbolista, habló en entrevista a Movistar Deportes sobre la situación de su representado: "Especularon muchas cosas. No hay nada raro, fueron muchas circunstancias que complican la situación de Gabriel".

El representante de Gabriel Achilier, @santiagoarbide, declaró dio detalles sobre la situación actual del defensa ecuatoriano tras su llegada a Lima. ¿Jugará por Alianza Lima? ⚠️⚽️��️ pic.twitter.com/z1KAgSKsPY — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 7, 2020

"Tenemos que resolver una situación contractual, pero lo principal es que las circunstancias cambiaron, algo que no había sucedido en 80 años pasó (descenso de Alianza Lima), no llegamos a romper un acuerdo, estamos para solucionar un tema que está pasando".

"No depende de nosotros, hay una situación que ustedes conocen bien en la FPF (decisión sobre descenso por reclamo de puntos a Carlos Stein), mientras no se resuelva, nosotros somos parte de lo que está pasando pero no depende de nosotros ni del club".

Mientras se desconoce si Gabriel Achilier jugará por Alianza Lima, el Fondo Blanquiazul informó que Carlos Ascues, Francisco Duclós y Jazhiño Arroé no seguirán en el equipo íntimo.

Lee También