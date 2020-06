Oscar del Portal destrozó carta notarial de Moreno y Gremco por "difamación"

Universitario de Deportes vive una de las peores crisis institucionales de su historia. Todos los días hay nuevas noticias sobre quien maneja el club y esto ya comenzó a afectar lo estrictamente deportivo.

Por todo esto, algunos periodistas han comenzado a investigar con más profundidad sobre el tema. Pierre Manrique y los de Fútbol en América son un claro ejemplo de esto.

Anoche Oscar Del Portal no se dejo amedrentar por las cartas que le envio Dupuy y dejo claro su vinculacion con Humala. Hoy lanzaron un artefacto explosivo a las instalaciones de Indecopi la calle esta cerrada, esto desgraciadamente se veia venir.

De este programa, el más insisivo ha sido Oscar del Portal. Hace dos semanas, lanzaron un informe en el canal y las repercusiones fueron muchas.

Una de ellas fue una carta notarial de 66 páginas que recibió este periodista en su casa. En ella, lo acusaban de difamar y mellar la imágen de la empresa y de sus dirigentes.

Óscar del Portal con las 66 páginas de Moreno

En el último programa, Del Portal entonces respondió: "Lo único que hacen es velar por interés propio y no por el interés de Universitario de Deportes". "Yo no formo parte de ningún bando. No soy pro Solución y Desarrollo, Sunat ni pro Gremco. Indecopi tiene que ocuparse como corresponde. Acá estamos del lado deportivo", continuó.

Además de todo esto, el conductor aseguró que nunca difamó a nadie puesto que esto implicaría mentir y él siempre apeló a las pruebas. En este caso, las volvió a buscar ¡Fuerte lo de Osquitar!

Lo que realmente debemos difundir y no caer en el juego de los que intentan distraernos.

