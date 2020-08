Ameal sobre no querer jugar la fecha de los clásicos: "Boca no arruga"

Mucho se empezó a hablar desde ayer luego de que se difunda la información de que ni Boca ni River, entre otros clubes, están a favor de la fecha de los clásicos.

Hace varios años se aplicó por primera vez este formato en el que durante una jornada, todos los equipos se enfrentar con el rival de toda la vida.

Luego de muchas especulaciones sobre el por qué del rechazo masivo, fue Jorge Amor Ameal quien salió a dejar en claro su postura.

El presidente del Xeneize, en diálogo con Radio La Red, expresó: "Boca no arruga, pero no quiere privilegiar lo comercial por sobre lo deportivo".

Luego, profundizó: "Si a nosotros nos toca jugar, no tenemos ningún problema. Pero esto de jugar en una fecha de clásicos tiene que ver con lo comercial y no con lo deportivo".

Y para cerrar, detalló: "En la reunión que hubo de la Superliga, todos los equipos dijeron que no. Nuestro representante, Roberto Digón, me dijo 'Jorge, nadie quiso jugar los clásicos'. No sé si los 24 clubes piensan lo mismo, pero sí Estudiantes-Gimnasia, Boca-River, Independiente-Racing, San Lorenzo-Huracán".

