Todo el fútbol argentino estuvo pendiente del partido que se disputó ayer en el Monumental entre River y Defensa y Justicia.

El Millonario empató por primera vez en el año (había ganado todos sus partidos) y le puso suspenso a la definición de la Superliga Argentina.

Esteban #Andrada en conferencia: "Ojalá #AtleticoTucuman pueda sacarles un puntito o ganarles"



"Hemos perdido puntos que ahora los lamentas, como el empate con Independiente. Los chicos hicieron un esfuerzo enorme, con uno menos casi 70 minutos"



Ahora quedó por encima de Boca pero a tan solo un punto, y en la última fecha deberá ganar si quiere no depender de otro resultado para ser campeón.

Claro, en el Xeneize se festejó y mucho este resultado. Fue Esteban Andrada quien lo demostró antes de viajar rumbo a Venezuela para enfrentar el primer duelo de su equipo en esta nueva edición de Copa Libertadores.

El arquero habló con la prensa y contó que se comunicará con Juan Martín Lucero, autor del gol del Halcón de Varela que complicó por largo rato a los de Gallardo.

"Ahora le voy a mandar un mensaje, ja. Los dos somos mendocinos, tenemos la misma edad, y hemos jugado Mundialitos de Infantiles en nuestra provincia. Tengo una linda relación con él. Igual, sabemos que el torneo no depende de nosotros. Hay que ganar y esperar otros resultados. Y si no se da, nos iremos con la cabeza bien arriba", confesó entre risas.

Sobre lo que será una última fecha del torneo más que apasionante, contó: "Vamos partido tras partido. Nosotros teníamos muy poco margen de error, porque River no perdía, no empataba. Y a veces uno decía por dentro: '¿Otra vez va a ser lo mismo?' ¡No puede ser!', ja. Pero más allá de este último resultado, sabemos que es un gran equipo. Y nosotros vamos a seguir dando pelea, como siempre. Es triste cuando a uno no le toca coronarse, porque peleás mucho para llegar y no podés, pero ojalá Dios esta vez nos ilumine".



