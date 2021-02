Bomba total: Junta médica de Millonarios desmiente a Boca en caso Román

Toda una revolución hubo la semana pasada debido al tema de Andrés Felipe Román, luego de que se cayera su pase de Millonarios a Boca Juniors debido a que no pasó los exámenes médicos por encontrar una miocardiopatía hipertrófica, primera causa de muerte súbita en atletas de alto rendimiento.

"Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia", fue el comunicado que emitió el equipo argentino.

Pero ahora la historia dio un giro de 180 grados y luego de hacerle nuevos exámenes a Andrés Felipe Román, la junta médica de Millonarios aseguró que no hay pruebas concluyentes para emitir este concepto.

"No se puede concluir un diagnstico de miocardiopatía hipertrófica. No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfernedad", dice el comunicado.