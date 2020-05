Angelici rompió el silencio y le mandó un mensaje a River

En una extensa charla con radio Rivadavia, Daniel Angelici rompió el silencio por primera vez desde que dejó de ser presidente de Boca, en diciembre del año pasado.

"No hablé antes porque el oficialismo perdió las elecciones y el mejor aporte que podíamos hacer era el silencio. Habia un torneo que estaba en curso y tomé la determinación de guardar silencio junto con la familia. Ahora tengo la responsabilidad de administrar mis empresas, tengo 1.600 salarios que pagar mensualmente. Fui siguiendo el equipo desde afuera", explicó sobre dicha decisión de no hablar.

Luego, se metió de lleno en el presente del club del que supo estar a cargo durante 8 años y se refirió a los malos resultado ante el eterno rival que acumuló su gestión.

"Uno confía en el cuerpo técnico y siempre entrás pensando que vas a ganar. Y el adversario también juega. Son circunstancias, desconcentraciones de un minuto que te empatan un partido. Y el fútbol siempre te da revancha. Estoy seguro que se van a volver a cruzar Boca y River en la Copa y Boca le va a ganar", sentenció.

Luego, opinó sobre el título de la Superliga que consiguió el conjunto de Russo a principio de año, dejando en claro que no se siente campeón: "Los que salen campeón son los jugadores. Boca ha mejorado este primer semestre con el cambio de técnico y yo siempre voy a estar agradecido de Alfaro porque él también hizo su trabajo. Me puso muy contento por los jugadores y, sobre todo, por la gente que necesitaba festejar un campeonato".

Para cerrar, respondió las críticas de Ameal, quien tomó su cargo: "Lo escuché... Yo lo sucedí a él y me hubiera gustado encontrar el club como yo se lo dejé ahora. Boca triplicó su patrimonio neto, no tiene deudas, posee un predio -el de Ezeiza- que es la envidia de todos, se habían adelantado pagos. Al momento de entregar el club, había cinco millones de dólares y a la semana entraban 3.200.000 más. Ojalá nosotros hubiéramos encontrado el club así en su momento. Cuando me hablan de la auditoría, me quedo muy tranquilo. A Ameal lo llamé al día siguiente de la elección y nunca tuve respuesta. Me parece bien que haga una auditoría porque reflejan los balances perfectamente".

