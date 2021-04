Augusto Cesar habló sobre la lesión de Rojo y preocupó a todo Boca: "Parece que es más que una contractura"

Luego de completar la primera mitad contra Unión, Marcos Rojo, de forma sorpresiva, tuvo que abandonar su lugar en el campo de juego y salió reemplazado en el entretiempo. Minutos más tarde, para sorpresa de muchos, el hombre de Boca fue divisado movilizándose con molestias en la tribuna del estadio.

Mientras todos los fanáticos del Xeneize se encuentran a la espera de algún tipo de novedad relacionada a la posible lesión del defensor, este miércoles, en diálogo con sus compañeros de ESPN, Augusto Cesar exteriorizó novedades preocupantes en relación a la molestia que sacó a Rojo del partido contra el Tatengue.

En primera instancia, manifestando que el ex Manchester United no cuenta con muchas chances para jugar el próximo partido de Boca, el corresponsal del Xeneize también exteriorizó que existen chances que el protagonista se pierda el debut por Copa Libertadores vs. The Strongest. "Rojo no va a jugar el fin de semana, y yo ya lo pongo en duda para el partido en La Paz", manifestó.

Explicando que, a su criterio, la situación de Marcos sería un poco más preocupante de lo esperado, Cesar marcó que Boca probablemente no publicará un parte médico al respecto y culminó: "En teoría no hay parte médico del club y tampoco se hizo estudios. Me parece que es más que una contractura".

+ La accidentada llegada de Rojo a Boca:

Confirmándose su llegada a Boca a principios de febrero del presente año, Rojo, en unas pocas jornadas, pasó a trabajar bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo. Luego presentar molestias a la hora de completar su primer entrenamiento, el debut de Marcos en el Xeneize se vio postergado por varias jornadas. Aunque el club nunca publicó un parte médico al respecto, muchos periodistas coincidieron a la hora de informar que el defensor sufrió un desgarro.

