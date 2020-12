Bacca, mundialista con Colombia: "Me gustaría jugar en La Bombonera"

La carrera de Carlos Bacca es digna de enseñar en las escuelas de fútbol como digno ejemplo de constancia y superación.

Luego de varios años peleándola en el ascenso, logró afianzarse en Europa. Primero en Bélgica, y luego en Italia y España.

El delantero es hoy titular en el Villarreal, donde se ha convertido en una pieza inamovible para el Submarino Amarillo.

En diálogo con Agustín Belachur para ESPN, el jugador fue consultado por su futuro una vez que abandone la institución española.

¡Atención Boca! El colombiano Carlos Bacca expresó sus ganas de jugar en La Bombonera con la camiseta del Xeneize. ¿Lo llamará Román? ¡Gran nota con @agustinbelachur! pic.twitter.com/0saAU5Nbvw — Goles de Europa ESPN (@GolesdeEuropa) December 16, 2020

Allí, el periodista le sugirió la posibilidad de jugar en el fútbol argentino, lugar del que estuvo cerca en el año 2011.

"Me gustaría jugar un día en La Bombonera. No sé si con la Selección, si con un equipo, un partido amistoso o con la camiseta de Boca, pero me gustaría", aseguró el hombre de 34 años.

Lee También