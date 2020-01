Millonarios perdió su primer juego de la Liga BetPlay y muchas de las críticas de los hinchas fueron para el lateral Felipe Banguero.

El defensor dijo inicialmente que el entrenador Alberto Gamero se había equivocado cuando lo cambió de manera temprana en el partido.

Banguero volvió a hablar y le bajó a la polémica, tanto así que ahora le dio la razón al entrenador: ''No estaba haciendo el mejor de los partidos, estaban atacando por las bandas, yo me responsabilizo de mis responsabilidades, valga la redundancia. No estaba haciendo un buen partido, me imagino que el profesor lo habrá visto también así'', dijo en una entrevista a la emisora Blu Radio.

Nos preparamos para el partido de este jueves frente al Cúcuta correspondiente a la fecha 2 de la #LigaBetPlay. Ⓜ️⚽️ ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/uFVCwwwJHa — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 28, 2020

El jugador después se refirió a la sustitución: ''Él toma la decisión de sustituirme, creo y pienso que lo hizo para que el equipo mejorara, no se le puede dar tanta trascendencia a eso. Obviamente me duele porque a nadie le gusta salir, más de esa manera, pero esas son las cosas del fútbol y uno tiene que admitir cuando se está equivocando'', comentó Felipe.

Aún no se conoce si Banguero será titular en el juego ante el Cúcuta Deportivo, ya que muchos de los hinchas piden que no debería jugar, pero la última palabra la tendrá Gamero.

El juego entre Cúcuta y Millonarios será este jueves 30 de enero a las 6:05pm en el estadio General Santander.

Lee También