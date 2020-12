Russo: "Ni un día somos los mejores ni otro día somos los peores"

Después del gran partido que hizo Boca en Porto Alegre venciendo 1-0 al Inter de visitante, todo indicaba que su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores estaba casi resuelto.

Pero la historia fue muy distinta en la Bombonera, y el conjunto brasileño se plantó de igual a igual consiguiendo llevar todo a los penales.

Allí, la poca efectividad de sus jugadores fue la clave para que queden eliminados y el equipo de Miguel Ángel Russo siga en carrera para ser el mejor de América.

Justamente el DT del Xeneize fue el que analizó el duelo apenas terminado: "Indudablemente, no repetimos la actuación de Brasil. El rival, el que pensaba que era simple, en Copa Libertadores no hay nada simple. Es un equipo brasileño importante, con buenos jugadores. Hoy nos equivocamos mucho, principalmente en el primer tiempo. Lo sufrimos y nos costó encontrar el ritmo. Si digo que fue una noche buena de Boca, me estaría engañando a mí mismo. Hay que tener autocrítica, hay que saber todo lo que viene y buscaremos lo mejor".

En conferencia de prensa, siguió: "Esto es así. Son equipos brasileños. No siempre tenés la superioridad como tuvimos nosotros en el primer partido. Nos faltó convertir otro gol más. Hoy sufrimos mucho, pero todo sigue. Boca sigue siendo y pensando de la misma forma y la misma manera".

Desde 1990 hasta 2020, Boca jugó 17 veces la Copa Libertadores: en 15 ocasiones se metió dentro de los cuartos de final, en una quedó eliminado en fase de grupos y en la restante fue descalificado en octavos de final.



Y cerró: "No volvimos a repetir lo de Porto Alegre. Iba a ser difícil, lo habíamos hablamos mucho. Nadie entrega una Copa Libertadores así nomás, todos van a pelear. Entramos ya en una fase donde está todo el mundo buscando algo, todo parejito. Tenemos que achicar el margen de error, buscar nosotros el mejor funcionamiento, que está claro que lo tenemos. Hoy no lo pudimos cumplir, es culpa del rival y también culpa nuestra. Pero ni un día somos los mejores ni otro día somos los peores tampoco".

