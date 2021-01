Pulpo González sobre la derrota ante Santos: "Uno sabe que hizo todo mal"

Ya pasaron varias semanas de la derrota de Boca ante Santos en Brasil, pero no por eso dejó de doler para los hinchas. El conjunto de Miguel Ángel Russo viajó con mucha ilusión luego del 0-0 en la ida y se llevó una muy poco grata sorpresa en San Pablo.

Fue 3-0 en contra y una lluvia de críticas por parte de la prensa y muchos fanáticos que reclamaron falta de ganas en el equipo que días después logró consagrarse como campeón de la Copa Diego Maradona, lo que sirvió para alivianar un poco el dolor.

Sobre todo esto habló Diego González en Boca de Selección, por AM 770: "La mejor autocrítica es la individual, la que uno hace cuando se va a acostar y no puede dormir, cuando uno sabe que hizo todo mal desde el principio hasta el final. Y la realidad es que tenemos que poner la cara. Fuimos un desastre, no jugamos a nada, lo que Miguel nos pidió no lo pudimos cumplir. En los 45' que estuve en cancha no sé qué me pasó", comentó.

Luego, respondió a los que cuestionaron las formas del Xeneize aquella noche: "Actitud creo que no faltó, pero nos faltó juego. Me dolió mucho que se diga que no se corrió. Gracias a Dios tenemos jugadores de experiencia y pudimos levantarnos rápido. Son cosas que tienen que pasar, pasaron y nos van a seguir haciendo crecer como grupo".

Además, dejó un promesa: "No tengo dudas de que vamos a seguir compitiendo e intentando darle esa alegría que tanto espera el hincha de Boca".

Para cerrar, se refirió a la estrella sumada a nivel local: "Hoy en día el fútbol argentino es muy competitivo. Estuvimos peleando la Libertadores, ganamos el torneo local. El que le quita méritos a eso habla desde la ignorancia".

