Bruno Zuculini contó qué fue lo más le sorprendió de Gallardo

Con apenas 24 años, Bruno Zuculini llegó a River. Lo hizo después de su carrera profesional que no le daba respiro desde los viajes: surgió de Racing y fue vendido al Manchester City, que lo prestó más de lo que lo usó: fue tres veces a España (Valencia, Córdoba y Rayo Vallecano), pasó por el Middlesbrough de Inglaterra, fue al AEK de Grecia y hasta se puso los colores del Hellas Verona de Italia.

Sin embargo, todo cambió para él cuando el Millonario lo compró en 2018. Aunque en ningún momento se ha consolidado como titular, el mediocampista siempre ha tenido su espacio y ha sido un gran suplente en las consagraciones del club. En una entrevista con Humanizados Web, el volante dio detalles de cómo es Marcelo Gallardo puertas adentro y de lo que le genera River como institución.

"Los días de partido te dice tal cual lo que va a pasar y lo que vos tenés que hacer para contrarrestar eso. Tenés muchas herramientas para entrar al cancha y sólo lo tenés que hacer, porque lo hiciste todo el lunes, todo el martes y así a diario. Eso sentimos cuando salimos a la cancha", manifestó Zuculini, quien ganó cuatro títulos desde que llegó hace dos años al Millonario.

Además, aseguró: "Te das cuenta que estuviste en River cuando ya no estás. River vende muy bien a grandes clubes porque es una vidriera gigante, y esos jugadores que se van quieren volver. River te da algo que no te dan otros clubes, otra mentalidad. Estar en tu país y competir para ganar te da la sensación de que sos invencible. Muchos que se van a clubes grandes de Europa quieren volver a los pocos años. River se mantiene en esa elite. Ahí está la diferencia de River".

Por último, sentenció: "No imaginaba todo lo que viví, caí en un momento justo, ideal. Estaba cómodo en Italia y no tenía muchas expectativas en volver al país. Recién al cuarto año en Europa me acomodo, después de pasarla mal, no estaba en mis planes, pero cuando me llamó Marcelo, tenía referencias de compañeros que lo habían tenido, y sinceramente no lo dudé. Lo veía de afuera y decía ‘algo pasa ahí, algo hacen que yo no sé y quiero aprender".

