Cavani: "Me llamó Román para ir a Boca"

En un momento, los rumores de que Edinson Cavani podía regresar al fútbol sudamericano se hicieron muy fuertes. El histórico delantero no tenía interés de seguir en el Paris Saint Germain y el mercado de pases se revolucionó buscando fichar sus goles.

Dentro de Argentina, fue Boca el club que se posicionó como el más cercano a poder ficharlo, y llegaron a decir que las negociaciones estaban avanzadas. Pero finalmente, como suele suceder en estos casos, la historia tuvo otro final.

El uruguayo fue anunciado por el Manchester United, confirmando que seguirá compitiendo en las ligas más importantes del mundo al menos por unos años más. Será su primera experiencia en la Premier League, habiendo pasado ya por la Serie A y la Ligue 1.

En diálogo con el programa '2 de Punta', de igual manera, sorprendió a más de uno contando que desde el 'Xeneize' se comunicaron para intentar convencerlo, pero que no hubo caso, ya que su deseo era quedarse en el viejo continente.

"Con mucho respeto me llamó Román (Riquelme) para ir a Boca, entendiendo que yo estaba sin club. Le dije que le agradecía pero que iba a seguir en Europa", manifestó sobre su contacto con el vicepresidente segundo del club de La Ribera.

Luego, agregó: "Hablamos un poco por la estima que le puedo tener por verlo y demás. Fue una conversación muy sana. Esas cosas me dan alegría. Román me invitó, incluso, a comer un asado. Como te digo, me escribió con mucho respeto, demostrándome su apoyo en este momento".

