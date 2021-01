"Perdí un año de mi carrera por culpa del departamento médico de Millonarios" César Carrillo

El ex jugador del conjunto 'Embajador' entregó fuertes declaraciones a un medio partidario del conjunto Azul, critico al departamento médico de Millonarios e incluso afirmó que prefirió dejar al equipo Albiazul para poder recuperarse en otra ciudad.

El sincelejano se mostró altamente disgustado con el equipo Azul de la capital del país, a causa del tratamiento y recuperación de las lesiones que sufrió en el último año como jugador de Millonarios.

"Yo inicié a sentir molestias en la rodilla finalizando la etapa con el profe Pinto, no sé si hice mal intentando seguir jugando, porque eso se me fue complicando poco a poco, le comenté al médico de Millonarios y según ellos yo no tenía nada".

Por otra parte, se mostró muy molesto con el tratamiento de su lesión: "Las terapias no fueron las adecuadas, cuando empecé a entrenar nunca me sentí totalmente recuperado, perdí mucho tiempo en ese proceso de recuperación y por eso decidí irme antes de finalizar mi contrato con Millonarios, para ganar tiempo y poderme ir a recuperar bien en Medellín".

Luego de una artroscopia en su rodilla izquierda debido a una lesión antigua de cartílago en fémur, en la cual, se vio un desgaste en dicho cartílago que lo llevó al quirófano, cirugía que estuvo a cargo del médico de Millonarios, pero su recuperación no fue exitosa.

"Me operó el médico de Millonarios y empecé la etapa de rehabilitación, la verdad yo me seguía sintiendo igual, no vi ninguna mejoría ni avance, tenía mucha debilidad en la pierna. Fueron muchas cosas que me aburrieron, ya llegué al punto en que yo no quería estar allá, quería buscar otra solución para mi rodilla. Yo nunca estuve al 100% e incluso se lo manifesté al profe Gamero".

César Carrillo quedó con un sin sabor tras su paso por Millonarios, pues su llegada se dio con mucha ilusión de vestir los colores de uno de los equipos más grandes del país e incluso llegó a ser un jugador importante en el club, sin embargo, el tratamiento de su lesión y la no correspondencia por parte del departamento médico, lo obligaron a tomar la decisión de salir de Millonarios.

