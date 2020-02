El desembarco de José Francisco Cevallos Jr. a Emelec tomó a todo el mundo por sorpresa y se transformó en una gran alegría para los hinchas del Bombillo.

Es que toda la familia del joven y talentoso mediocampista ecuatoriano se encuentra muy identificada con Barcelona Sporting Club, el clásico rival.

En ese contexto, este domingo, el volante de 25 años de edad le brindó declaraciones a 'Radio Huancavilca' y compartió detalles sobre lo acontecido.

Entre otras cosas, Cevallos reveló qué le dijo su padre antes de que concretara su llegada a la escuadra comandada estratégicamente por Ismael Rescalvo.

"Nosotros somos una familia bastante unida. Cuando existió la posibilidad de Emelec, mi padre me manifestó y me dijo que por él no me preocupara, que me iba a apoyar siempre", aseguró.

"Agradezco el recibimiento, la explosión estuvo increíble. Les digo que vamos a dar el máximo para que se sientan identificados y necesitamos el apoyo de ellos", completó.

#EXCLUSIVO #CevallosJR volante de #Emelec ��⚡en @RadioHuancavilk:



REVELACIÓN



Que le dijo su padre para aceptar la propuesta de @CSEmelec



“Mi padre me dijo que no piense que esto podría afectarlo a él y que acepte la decisión de ir a a Emelec”



�� https://t.co/Ydd9wK3jEP pic.twitter.com/6QK6UnU2XJ — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) February 9, 2020

Lee También