La novela de la salida de Néstor Ortigoza de Rosario Central parece haber sumado un nuevo capítulo.

Hace algunos días, el volante fue anunciado como nuevo refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, equipo que lidera el torneo de Primera Nacional.

"ORTIGOZA DEBE TENER DEMENCIA SENIL"#TardeRedondaFOX | Diego Cocca, entrenador de Rosario Central, hizo referencia a las declaraciones del mediocampista que se fue del Canalla, en las que dijo que el DT "es un mentiroso y una mala persona". pic.twitter.com/x7WXQxvp4h — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 30, 2020

En una entrevista con Clarín, el mundialista dio a entender que repartió a diestra y siniesta contra varias personas importantes del canalla.

Además de dar a entender que fue incentivado para 'ir para atrás', le dedicó unas duras palabras a Diego Cocca, su exentrenador.

El campeón con Racing en el Torneo 2014 recogió el guante y se defendió ante las acusasiones de 'mala persona'.

"Estoy muy tranquilo. Me molesta que hablen mal de mi sin argumentos. [...] No me sorprendió, ya había pasado. Por ahí tiene demencia senil o algo de eso...", contraatacó el DT.

- Cocca, declarate algo tranqui de Ortigoza, para no avivar el fuego...



- Olvidate, yo me encargo pic.twitter.com/Py7xTjPW43 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 30, 2020

¡Durísimo!

Lee También