Ortigoza también disparó contra Tevez: "Que no se meta con el bolsillo de los demás"

El coronavirus mantiene detenido el fútbol en distintas partes del mundo y Argentina no es la excepción. Por ello es que se generan polémicas con respecto a este asunto.

Es que las dificultades conómicas empiezan a rondar. Como consecuencia de ello, Racing Club y Talleres de Córdoba ya tomaron la medida de reducir los suelos de los jugadores.

En ese contexto, Carlos Tevez, delantero y referente de Boca Juniors, aseguró que todo futbolista tiene la posibilidad de estar seis meses o un año sin cobrar un sueldo.

Estas declaraciones del futbolista del equipo comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo generaron una catarata de críticas. Y el que se caba de sumar a ellas es Néstor Ortigoza.

"La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. Él compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público. Si quiere ayudar realmente, lo puede hacer", comenzó disparando el volante en 'DirecTV Sports'.

"Pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir. Él hizo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores", completó el jugador de Estudiantes de Río Cuarto.

+ La palabra de Ortigoza:

��️ "No estoy de acuerdo con Tévez. Que no comprometa a todos los jugadores".



Néstor Ortigoza en #SeHablaAsiEnCasa pic.twitter.com/Kt3reOIHSw — DIRECTVSportsAr | #QuedateEnCasa �� (@directvsportsar) April 6, 2020

Lee También