Coki Gonzáles durísimo contra Mario Salas por su gesto: "En mi país no quiero gente así"

Mario Salas está en el ojo de la tormenta. Más allá del bajo nivel de los jugadores y la incapacidad demostrada por la dirigencia blanquiazul, el chileno tampoco se está mostrando a la altura de una institución como Alianza.

El entrenador no ha conseguido plasmar su idea de juego. Ya tiene más de 10 partidos y los resultados, además, han sido pésimos, así como en general todo lo mostrado por los aiancistas.

Aparte de todo esto, la actitud del chileno ha dejado mucho que desear. En su momento, después de una vergonzosa actuación en la Copa Libertadores, aseguró que estaban mejorando porque tenían la posisión del balón.

Post partido vs Cantolao, Mario Salas le negó el saludo a Hernán Lisi de esta manera. No se pierdan #CODIGOFUTBOL con @jkieffersolari @julianf10 @SergioMoreno11 @GOLPERUoficial pic.twitter.com/21T7r6d62b — Maxi Mendaña (@maximend92) October 10, 2020

En las últimas horas, otro acto del DT despertó la polémica. Y es que tras una nueva derrota, se negó a saludar al entrenador del Cantolao que le ganó el duelo en el Alberto Gallardo.

Tras esto, periodistas y futbolistas lo criticaron. Coki Gonzales no hizo excepción: "No señor Mario Salas no!!!! En mi país no quiero gente así!!!!!".

Así, con muchos signos de exclamación de manifestó el reconocido periodista. La verdad, hay que decirlo, el entrenador dejó mucho que desear ¡Mal perdedor!

No señor Mario Salas no!!!!

En mi país no quiero gente así!!!!! https://t.co/OuFtVZx0UM — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) October 10, 2020

