Coki Gonzales lapidó a Manzaneda: "Es un jugador sin códigos"

José Manzaneda tuvo un 2019 para el olvido. Lo comenzó de la mejor manera anotándole a River y desde ahí, todo fue decayendo.

Los propios periodistas de Fútbol como Cancha lo entrevistaron, tras confirmarse su llegada a la Cesar Vallejo. El jugador dejó unos cuantos títulos.

"Siento que la picardía y el 'chocolate' es algo innato en Alianza Lima", señaló por ejemplo el jugador que en su momento le había mandado una indirecta a Bengoechea por su estilo.

"En el segundo semestre me sentí recuperado como para aportar a Alianza, más aún en las finales. Tengo una espina clavada porque no pude estar. Viajaba y salía en lista, pero al final no se daba", dijo también en aquel programa en el que está Coki Gonzales.

Más tarde, y ya sin que el entrevistado pueda responder, este periodista lapidó al volante: "Manzaneda ha demostrado que tiene mucho potencial futbolísticamente, pero creo que es un jugador sin códigos".

Así, el comunicador fue durísimo contra el deportista. Habrá que observar cómo se comporta en su nuevo equipo. Por otro lado, quizas Coki tenga más información para manadare con ese comentario. La cercanía del conductor con Alianza es conocida.

