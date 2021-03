Comizzo en modo Comizzo: DT se quejó del juego de Cantolao y no habló para la radio

Ángel Comizzo volvió a mostrar su malestar tras la caída de Universitario por 3-1 ante Cantolao por la fecha 2 de la Liga 1 2021. El técnico cuestionó el planteamiento del técnico de Cantolao, Jorge Espejo.

"Nosotros tratamos de tener mucha posesión de balón y de hacer movimientos para salir jugando. Intentamos cosas diferentes. Nunca vas a escuchar de mi banca 'corta, corta, foul, foul'. La cantidad de faltas que hizo el rival fue increíble. Se lo dijimos al cuarto árbitro. Parece que el árbitro es sordo o no escucha", dijo el DT crema en conferencia de prensa para la televisión.

"Mis jugadores saben que yo me enojo. Les digo que intentemos jugar buen fútbol y de hacer las cosas de una manera distinta. Tú no ves a River o Boca jugando de esta manera... yo he jugado Copa Libertadores. Así no se juega en el nivel internacional", agregó.

Pese a que Ángel Comizzo está obligado a declarar también para las radios que compraron (RPP y Ovacion) los derechos de transmisión de la Liga 1, el técnico no quiso declarar.

Alan Diez, uno de los encargados de la transmisión del partido para RPP mostró su molestia por la actitud de Ángel Comizzo: "¿Cuánta gente está escuchando RPP? A RPP le costó dinero transmitir estos partidos. Comizzo es técnico de un equipo grande y tiene que hablar. Para él la radio no existe y la TV sí. Mandemos una carta a la Liga 1, esto no puede volver a pasar. A nosotros no nos interesa si está molesto o no, lo importante es escucharlo".

