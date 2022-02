La noticia sacudió al mundo Olimpia este miércoles cuando FIFA le notificó que debía abonarle más de 500 mil dólares a Emmanuel Adebayor. El delantero de Togo hizo la denuncia ante el organismo que rige al fútbol en el mundo por salarios impagos.

El atacante con pasado en clubes como Real Madrid, Manchester City, Arsenal y Tottenham vistió los colores del Decano en cuatro partidos en el inicio de 2020 y no marcó ningún gol. Su ciclo en el club terminó de forma anticipada cuando se desató la pandemia del Covid-19 alrededor del mundo.

La historia podría repetirse con Néstor Gorosito próximamente. Es que el entrenador argentino explicó este jueves que le adeudan tres sueldos de su paso por Olimpia entre 2020 y 2021, en el que consiguió el Torneo Clausura, el último título del club.

"No estoy encontrando respuesta de Olimpia y lastimosamente voy a recurrir a FIFA si no hay respuestas. Soy un tipo agradecido y esto lo podemos extender, pero quiero respuestas y todo tiene un límite", anunció Pipo en 1080 AM, vía Versus.

Tras la conquista del Clausura, la dirigencia de Olimpia decidió despedir a Gorosito en marzo de 2021 por los malos resultados en el inicio del campeonato. Sergio Orteman se hizo cargo del equipo y ahora Pipo se desempeña como el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.