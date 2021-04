Con polémica, Libertad le ganó a Newell's a una semana del clásico de Rosario

No viene siendo el mejor momento de Newell's Old Boys de Rosario. La Lepra no consigue regularidad ni siquiera con varios de sus referentes de los últimos años en cancha.

Esta noche, el equipo dirigido por Germán Burgos se midió ante Libertad de Paraguay en el Coloso del Parque por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Pese al banderazo previo, los rojinegros cayeron sin excusas ante el conjunto gumarelo, que los superó por un total de 3 a 1.

Las polémicas arbitrales caldearon los ánimos en el local, que terminó con dos jugadores menos tras las expulsiones de Manuel Capasso y Pablo Pérez.

Newell's deberá levantar cabeza casi obligatoriamente, ya que el próximo domingo disputará ante Rosario Central el clásico de la ciudad.

Libertad, por su parte, lidera el grupo tras obtener dos victorias sobre dos partidos disputados en esta edición del certamen.

