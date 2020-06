Cubero y una anécdota con Gallardo como jugador: "Me durmió muy bien"

En cualquier lista que se arme enumerando a los jugadores más emblemáticos del fútbol argentino en la historia, tanto Fabián Cubero como Marcelo Gallardo deben estar.

Al 'Poroto' le intentaron comparar al Muñeco con Carlos Bianchi en el rol de ambos como entrenadores, pero no le interesó ese juego.

Lo que sí quiso hacer fue recordar un duelo entre River y Vélez a fines de los 90', en los que tuvo un pequeño cruce con el ahora DT más ganador de la historia del Millonario.

Si marcar un gol en la final más importante de todos los tiempos no era suficiente, Lucas Pratto decidió meter dos. Y así, quedar marcado a fuego en la historia de River ��



�� ¡Felices 32 años, Oso! Los hinchas del Millo te recordarán por siempre... �� pic.twitter.com/Go9yakPIH3 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 4, 2020

“Fuimos a jugar a la cancha de River, no me acuerdo el año, era un equipazo el de ellos, estaba Marcelo, Aimar, Saviola, una época en la que era imposible ganar en el Monumental", comenzó relatando en diálogo con Diario Olé.

"Hubo un tiro libre en la puerta del área de ellos, él era el último en la barrera y yo iba a tapar al arquero. Cuando van a patear, choco la barrera y no pueden saltar, entonces a él lo cagaron a pedos los más grandes, ja", soltó.

Al instante, recibió la respuesta de su colega: "En el siguiente tiro libre voy y hago lo mismo. Cuando va a patear el nuestro, amago a chocarlo y el Muñeco me levantó el codo y me lo pegó en la cara y empecé a putearlo ja, ja, quedó ahí. Me durmió muy bien”.

Luego, para cerrar, analizó: "Ya era vivo, lo dormí en la primera y en la segunda que quise hacer lo mismo me levantó el codo y me lo comí. Siempre me cayó 1.000 puntos, me lo crucé un par de veces fuera de la cancha”.

Lee También