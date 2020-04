D'Onofrio dio casi hecha la salida de un jugador de River: "Seguramente quedará libre en junio"

En el último mercado de pases, River no se reforzó con ningún jugador. Para colmo, vendió a Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen por una cifra millonaria. Igualmente, para sacarle una sonrisa a Marcelo Gallardo, desde la directiva de Rodolfo D'Onofrio renovaron la mayoría de los contratos de las figuras y los referentes que tiene el plantel del Millonario: Enzo Pérez, Nacho Fernández, Leonardo Ponzio, entre otros.

Sin embargo, otros vínculos no han podido resolver, como tampoco situaciones que no han sido cómodas tanto para el club como también para el propio jugador. Uno de estos casos ha sido el de Kevin Sibille: el defensor de 21 años no es tenido en cuenta para Gallardo y desde hace varios meses se entrena por su cuenta. Desde River habían intentado encontrarle destino, tanto para una venta como un préstamo, pero nunca se pudo resolver su situación.

D'Onofrio habló principalmente de ese tema, que en un futuro cercano parece no encontrarle la vuelta: "Con él tenemos problemas hace tiempo... Le buscamos clubes para que continuara jugando, estuvo la chance de Godoy Cruz y otros más, pero nunca arreglamos. Así que si esto sigue así seguramente quedará libre en junio. Qué se yo…", aseguro en una entrevista con Radio La Red.

River 09: Vega; Ferrari, Cabral, Coronel, Villagra; A.Fernández, Paniagua, Abelairas; Gallardo; Ortega y Ríos.



Boca 10: Luchetti; Cellay, Caruzzo, Insaurralde; Méndez, Medel, Battaglia, Giménez; Escudero; Viatri y Palermo.



�� ¿Cómo sería tu 11 ideal mezclando ambos equipos? pic.twitter.com/fif9TCmpWa — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 25, 2020

Además, se refirió a los presentes de los arqueros suplentes de Franco Armani, que son Germán Lux y Enrique Bologna. A ambos también se les termina el contrato a mitad de año: "Lo de los arqueros creo que vamos a charlar y conversar para llegar a algún entendimiento. Por ahora es apresurado tomar una decisión, pero la intención nuestra es que ambos continúen", respondió el presidente.

Por último, fue tajante a la hora de referirse a Gustavo Goñi, representante de Lucas Pratto, quien dio prácticamente por hecha la salida del jugador: "Los jugadores no hacen una declaración sin antes hablarla con Marcelo Gallardo. Siempre existió esta armonía desde que nosotros estamos en estos casi seis años del ciclo. Así que las declaraciones del representante son tema del representante. Si a Pratto hubo algo que le molestó o no está, lo hablará con Gallardo, siempre esto se soluciona hablando con Gallardo".

