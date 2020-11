Dalma Maradona explotó: "Por el bien de los chupasangre, que no le pase nada"

Lunes de noticias muy importantes en el marco del fútbol argentino, fundamentalmente por la internación de Diego Armando Maradona, que fue ingresado en una clínica de la ciudad de La Plata luego de que no lo viera nada bien.

Posteriormente, el propio médico del astro argentino, actualmente entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, apareció en escena para brindar el parte médico oficial del campeón mundo con el seleccionado Albiceleste en México 1986.

Esto, inmediatamente, generó un importante número de reacciones por intermedio de las redes sociales, incluyendo algunas de protagonistas relacionados con el mundo del fútbol. Y hasta familiares directos del crack dieron el presente.

Por ejemplo, quien estalló de furia a través de su cuenta oficial de Twitter fue Dalma Maradona, la hija mayor del hombre que supo defender las camisetas de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys de Rosario.

Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “UN PERIODISTA” a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... Y AHORA??? Bueno... No estamos tan locas,no? — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 3, 2020

"Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a "un periodista" a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella... y ahora??? Bueno... no estamos tan locas, no?", comenzó exteriorizando Dalma.

"Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien. Pero por el bien de todos/as los chupasangre que no le pase nada...", completó la hija del astro por intermedio de las redes sociales.

