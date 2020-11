De Paul reveló cómo reaccionaron en la Selección Argentina por la muerte de Maradona

El mundo del fútbol y del deporte en general continúa completamente conmovido por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Sí, ni siquiera el correr de las horas y de los días cicatriza una pérdida absolutamente irreparable.

Eso queda claro en cada rincón del planeta con los homenajes dedicados a uno de los deportistas más importantes de toda la historia. Y, por supuesto, los futbolistas argentinos son los primeros en encabezar esas despedidas.

En ese contexto, este domingo, Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección Argentina que actualmente se encuentra defendiendo la camiseta de Udinese, brindó precisiones sobre cómo reaccionó el grupo ante semejante noticia.

"Me enteré en el entretiempo del partido contra la Fiorentina y no lo podía creer. Al final del partido, hablé con mis compañeros de la Selección Argentina y no fue posible contener las lágrimas", comenzó exteriorizando el volante.

"Mi generación nació con el mito de sus triunfos. No lo habíamos visto jugar pero sabíamos lo que había hecho por nuestra selección. Fue él quien hizo que nuestra selección fuera conocida en el mundo. El país le debe tanto...", añadió en diálogo con 'Corriere dello Sport'.

"Cuando soñaba con ser jugador de fútbol tenía el objetivo de imitarlo. Sabía que era imposible pero era un ejemplo porque, aunque nació en un barrio pobre, se convirtió en el mejor jugador del mundo", completó el exjugador de Racing.

