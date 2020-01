Ya vamos en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2020-I, la cual será la última que se podrá ver sin pagar, ya que los días de gracia que dio Win Sports para ver su señal '+' gratis terminarán el próximo viernes.

La campaña que se ha movido en redes sociales "#LoPagaráSuMadre" para sugerirle a los hinchas del fútbol profesional colombiano que no compren el Win Sports + ha sido bastante fuerte y se espera que continúe cuando la señal empiece a ser cobrada.

Sin embargo, hasta ahora habían sido pocas las personas que hacen parte del establecimiento del fútbol colombiano, si acaso Fuad Char, máximo accionista del Junior, habló en algún momento, pero ningún jugador lo había hecho.

El primero que se ha referido al tema fue Andrés Ricaurte, volante del Independiente Medellín, quien en una entrevista con el diario 'El Colombiano' rompió el silencio y dio su opinión en contra del precio que se le puso a la señal premium de Win.

"No estoy de acuerdo con el canal. Más allá del canal, con el precio de este. Igual también entiendo la situación económica que vive nuestro fútbol y sería una manera de ayudar a los clubes. Pero me parece que así como hay que comprender eso hay que pensar en el bolsillo de la gente, comprender la situación económica del país, la cantidad de personas que no tiene para pagar eso", dijo Ricaurte.

Y agregó: "El fútbol es la diversión de mucha gente, el entretenimiento de la gran mayoría y pienso que podría tener un precio más asequible para todos".

