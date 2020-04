Delanteros de peso: Zambrano comparó a Paolo Guerrero con Carlos Tévez

Carlos Zambrano no pude tener un mejor comienzo en Boca. Después de ponerse a punto físicamente, debutó en el Xeneize y salió campeón.

Lamentablemente, luego, también se lesionó, sin embargo por la para causada por el coronavirus no se perdió tantos partidos. Ahora, está esperando que regrese el fútbol argentino.

En esta espera, se atrevió a hablar y no esquivo temas. De hecho, se mandó con una comparación que pocos esperaban del defensor.

"Me gustaría que venga Guerrero, es un delantero increíble. Aunque nosotros tenemos a Carlitos Tevez, que la está rompiendo ahí arriba", tiró entonces el Kaiser sin ningún temor.

#ParteMédico



Carlos Zambrano: sufrió un traumatismo costal durante el partido contra Gimnasia y, de acuerdo a los estudios realizados, tiene una fractura de la 7ma y 8va costilla, más neumotorax secundario a contusión pulmonar, motivo por el cual deberá ser intervenido. — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) March 9, 2020

Además, también habló del golpe que sufrió contra Gimnasia: "Estoy mucho mejor,con ganas de entrenarme. Me sorprendió el tema de la operación porque no me lo esperaba. Apenas me lesioné sentí la falta de aire y me preocupé".

Por último, habló de lo que siente de esta en el Azul y Oro: "Siempre soñé con jugar en Boca. Al club lo conozco desde que tengo uso de razón. El aliento de la hinchada en la Bombonera es realmente impresionante".

@5zambranocz :"Antes en el campo de juego no hablaba tanto, hoy en día sí, en los últimos 2 años empecé a hablar, Gareca me lo requería". @showdeboca @Rivadavia630 pic.twitter.com/YWD0HYvZjM — El Show de Boca (@showdeboca) April 8, 2020

