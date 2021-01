Wanchope Ábila confirmó que va a pasar por el quirófano: "El dolor se va incrementando"

Sin tener la mejor de sus presentaciones, Ramón Wanchope Ábila volvió a ser titular en el Boca de Miguel Ángel Russo; cediéndole su lugar a Carlos Tévez a los 83', el artillero completó gran parte de la final de la Copa Diego Armando Maradona que el Xeneize le ganó a Banfield.

En diálogo con ESPN, una vez terminado el compromiso en cuestión, el ex hombre de Huracán habló sobre las lesiones, uno de los problemas que lo afectan desde hace un tiempo, y confirmó que dentro de poco pasará por el quirófano para ponerse a punto.

Exteriorizando que ya tiene todo arreglado con el Cuerpo Médico de Boca y que se operará una vez finalice la campaña 2020/2021, Ramón manifestó: "Hay veces donde el dolor se va incrementando. Cuando termine la temporada me voy a operar. Se me hizo una hernia en base a todo el tema de la pubalgia antigua que tuve".

Dejando en claro que no bajará los brazos por nada del mundo y pese al dolor, Ábila completó: "Estoy en la pelea constante y no me dejo caer. Peleo contra todo, porque no es fácil jugar y tratar de sobrevivir con el dolor. Estaré 20 días parado hasta que se reanude todo".

