Anoche, Atlético Tucumán y The Strongest se midieron en el Estadio José Fierro por el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa Libertadores.

El conjunto argentino logró igualar la serie a puro ímpetu y empuje y se metió en la tercera fase del certamen.

Los penales fueron la vía por la cual los del Ruso Zielinski accedieron a esta instancia. Y todo podría haber cambiado de no ser por Rolando Blackburn.

El delantero panameño tuvo en sus pies la oportunidad de darle la clasificación a sus compañeros, pero ensayó una ¿paradinha? qué salió muy mal.

La pelota terminó en las manos de Cristian Lucchetti y el Decano clasificó tras otra buena tapada del Laucha.

Las disculpas de Blackburn tras el penal fallado ayer ante Atlético Tucumán. https://t.co/Hpy3hEuvpG — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 13, 2020

Ahora, el delantero emitió un comunicado en sus redes y le pidió disculpas a los hinchas con un extenso mensaje.

"Siento un dolor muy grande por haber fallado al club del que soy hincha y formo parte, por haber fallado a millones de familias e hinchas, incluyendo la mía. The Strongest es más grande que un jugador y sabe levantarse de esta y peores caídas. Volví a The Strongest porque es mi familia y las familias se apoyan. Gracias a los que me apoyan y a los que no, quiero decirles que lucharemos todos juntos para este año salir campeones", escribió. ¡Fuerza!

