Gregorio Pérez manifestó que su equipo estaba completo. Dijo que con los refuerzos que habían llegado estaba satisfecho de cara al 2020.

Un jugador, sin embargo, quería meterse en el plantel. Diego Chavez, después de estar desaparecido, llegó a la U y buscó volver a primera división con el equipo de sus amores.

Esta mañana, el jugador se sumó a los entrenamientos a la par de sus compañeros. De todas manerás, aún no ha sido presentado, ni tiene un contrato con los Merengues.

"Yo tengo que aceptar lo que me ofrezca Universitario. Si me quieren pagar 500 dólares, yo acepto", aseguró sobre la posibles negociaciones. "Es el club que amo y es mi vida", manifestó también su hinchaje.

‼️ÚLTIMO

Diego Chavez, a partir de hoy, entrena con el primer equipo. Tendrá contrato por todo el 2020. — Universitario Noticias Ⓤ (@CuadroCoperoU) January 23, 2020

"Hoy entrené con el primer equipo y le metí bastante ‘chocolate’", contó sobre lo acontecido esta mañana. "Luego el profesor Pérez me preguntó cómo andaba con el tema de mi contrato. Me dijo que contaba conmigo y eso me pone muy contento", detalló también Chaveta.

Así, el jugador se manifestó sobre lo que se le viene. La última información dice que en las próximas horas hara los exámenes médicos. Después, firmaría contrato. Horas decisivas.

#NoticiasU Diego Chávez ya entrena con el primer equipo y tiene el visto bueno del técnico Gregorio Pérez para que se quede. Hoy pasaría los exámenes médicos y quedaría listo para firmar por la U en el transcurso del día. pic.twitter.com/iP5dohtnQN — Dale Crema (@dalecrema1924) January 23, 2020

