Chavo Fucks discutió con Seba Domínguez y este se le rio en la cara: "Cuando llegués a tu casa..."

ESPN F90 suele ser muy criticado por lo monotemático que puede ser el programa en cuánto a lo que Boca y River se refiere. Ayer, por ejemplo, San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Libertadores tras dar una gran nivel frente a Santos, pero la discusión volvió a recaer en la actuación de los dos equipos más grandes del país en el certamen continental.

Allí, Sebastián Domínguez y Diego Fucks terminaron exponiendo sus posturas derivando en un contrapunto que se acaloró promediando la mitad del mismo. El Chavo sostenía que las eliminaciones de ambos clubes en la pasada edición tenían muchas más similitudes que diferencias mientras que su compañero prefería quedarse con el juego mostrado por los de Marcelo Gallardo, notablemente superior al del Xeneize.

"Creo que hay una vara para Boca y otra para los demás. Imaginate Boca quedando afuera en primera ronda. Quedó afuera en semifinales igual que River, perdió 3 a 0 igual que River. La diferencia es la espalda que tiene Gallardo", aseguró el periodista, quien enseguida recibió el contraataque del exdefensor de Estudiantes.

"La diferencia es que no fueron iguales. ¿Volvemos a lo mismo? ¿Otra vez tendría que haber ganado Palmeiras 6 a 0 de local? Para justificar estás mintiendo. Querés tener razón y estás diciendo cualquier cosa", agitó Seba, quien supo jugar ocasionalmente en la Selección Argentina de fútbol entre 2009 y 2014.

Domínguez frente a Cavani. Fue 3-2 en el Estadio Centenario por la última fecha de las Eliminatorias. Finalmente, no fue convocado por Alejandro Sabella al Mundial que se jugaría meses más tarde. (Getty)

"Boca jugó mal, no estoy diciendo que Boca jugó bien. Cuando Palmeiras le gana de visitante a River 3 a 0, nosotros estábamos diciendo que en lo sprimeros 20 minutos tenía que haber hecho 3 goles.. ¡Nada! Perdió 3 a 0. Y en el campeonato local no le fue bien", refutó Fucks, quien dejó en clara su postura sobre que el juego poco importa si el resultado no acompaña.

La discusión comenzó a tomar temperatura con el pasar de los minutos: "Cuando quieras nos sentamos y discutimos, eso no es sentido común", lanzó el surgido en Newell's, quien instantes más tarde se terminó enojando por las constantes interrupciones de quien ya es su colega en el ámbito.

#ESPNF90 �� | ESPN



¿ELIMINACIONES SIMILARES?



¿La de Boca y la de River en la última Libertadores fueron eliminaciones iguales? @chavofuchs sostiene que la ida del Millonario fue tan mala como la vuelta del Xeneize. Fuerte contrapunto con @sebadominguez6. pic.twitter.com/PRuvV9N3DV — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 14, 2021

"A mi me parece que si vos querés discutir de verdad con fundamentos no podés arrancar a decir todo lo que dijiste de entrada para querer tener razón por poner a Boca y River en la misma condición. No, no me dejás terminar de hablar. Nunca vi algo así. Es imposible", dijo ya al filo de perder la cordura.

Luego, añadió: "Estás equivocado. Boca no tuvo chance en ningún momento de clasificar y River estuvo a un paso de meterse en la final. En los 180 minutos, ¿a vos te parece un partido comparalbe con el otro? River jugó mucho mejor que Boca. Quedaron los dos afuera, pero no es lo mismo".

Ya comenzando a esbozar una sonrisa, Seba lanzó: "Hay 8 minutos de diferencia, por eso es falso. Vos estás diciendo que Palmeiras mereció ganar 6 a 0. Tenés razón vos, Chavo. Desde que empezás a hablar y la otra persona habla vos le hablás encima todo el tiempo. Ojalá tuviésemos los dos partidos para verlos".

El de Dock Sud no se quedó callado y llevó la charla a un terreno donde ya era muy difícil salir: "A vos te molesta que te discutan. A mi no me cierran tus argumentos y a vos no te cierran lo míos. Lo que vos estás diciendo es suavizar una situación que fue fea para River".

Chavo Fucks contrajo coronavirus y estuvo varias semanas sin asistir al programa. Se recuperó y regresó al show con varios kilos menos, generando la sorpresa de sus compañeros. El 'Chavo' nació en 1961 y escribió 5 libros además de tener una extensa carrera en gráfica, radio y TV. Forma parte de '90' desde hace más de 11 años.

Completamente indignado, Domínguez mandó a su compañero a reveer el programa: "Despues si querés cuando llegués a tu casa poné de vuelta y fijate cuanto hablas vos y cuanto hablo yo y cuantas veces yo estoy hablando. Todo el tiempo me interrumpís y después decime 'si estás hablando todo el tiempo vos'. Es imposible. Ahora te callaste".

El mal momento se cortó con las intervenciones relajadas de Sebastián Vignolo, Federico Bulos y Oscar Ruggeri, quien soltó un: "Para mi también. No sé qué, pero para participar" mientras Fucks y el exzaguero seguían contraponiendo sus argumentos.

+ La eliminación de Boca:

El 14 de enero de 2021, Boca perdió ante Santos por 3 a 0 y no pudo llegar a la final de la Copa Libertadores. En Brasil, los de Miguel Ángel Russo escribieron una de sus páginas más oscuras en este último tiempo. El rendimiento y la actitud mostrada por el equipo hizo perder la paciencia a los hinchas, quienes parecen haber perdido la confianza en los suyos.

Foto: Getty

+ La eliminación de River:

River fue mejor que Palmeiras en la vuelta, pero entre el VAR y algunas fallas en la definición terminó sufriendo lo mismo que su rival de toda la vida. Marcelo Gallardo mostró el orgullo que siente por sus dirigidos una vez finalizó el encuentro y, semanas después, pidió múltiples refuerzos casi como condición para continuar en el equipo de Núñez.

Palmeiras se terminó coronando campeón. (Getty)

Lee También