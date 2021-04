Para Ruggeri no quedan dudas: Russo tendría que haberse ido "hace rato"

Pese a que comenzó el partido ofreciendo algunas posturas relativamente interesantes, Boca, con el correr de los minutos, fue desdibujándose. Aprovechando algunos ataques presentados, Unión, de la mano de Nicolás Peñailillo, terminó imponiéndose por la mínima y dejó al Xeneize con las manos vacías.

Este lunes, analizando lo que dejó una nueva derrota decepcionante por parte de la institución de La Ribera, Oscar Ruggeri, a la par de sus compañeros de F90, exteriorizó que el DT tendría que haber abandonado su cargo hace bastante tiempo.

Marcando que la propuesta de Russo no va a funcionar si efectúa cambios constantemente en el once inicial, el Cabezón abrió:

Marcando que la propuesta de Russo no va a funcionar si efectúa cambios constantemente en el once inicial, el Cabezón abrió: "¿Quién se siente titular? Cuando en un equipo tenés dos que se sienten titulares, no es un equipo. Por más que hagas cambios, no lo vas a hacer funcionar".

Por otra parte, exteriorizando que a su parecer el entrenador tendría que haber renunciado a su puesto como DT del primer equipo, el panelista de ESPN, poniéndose del lado del director técnico, continuó: "Hace rato (se tendría que haber ido). Cada vez que juega Boca, lo liquidamos a Miguel. No le trajeron nada".

