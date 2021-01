Vignolo contó lo que un hincha de Boca le dijo sobre River mientras inflaba las ruedas del auto

Una muy divertida anécdota contó Sebastián Vignolo en ESPN F90 sobre el cruce que tuvo con un hincha de Boca mientras esperaba para inflar las ruedas de su auto.

"El otro día, inflando las gomas, había un flaco adelante mío, que no largaba el cosito, que además hay que poner alcohol en gel ahí, le faltaba el pendorchito negro de la rueda, yo le dije que no se le iba a desinflar, no sirve para nada", comenzó la historia poniéndole un poco de humor.

Luego, profundizó: "Me señaló, 'dijiste algo el otro día que me dio una bronca, que casi rompo el televisor a patadas', y lo primero que le pregunté fue si era yo o Bulos. Cuando miré, en el coche tenía escudito de Boca, pensé que estaba al horno, porque dije lo de Gallardo".

Para cerrar el relato, agregó: "Le dije que fue en el programa, y él me dijo que nunca quieren jugar como River, que no lo digamos más o no nos mira más, después le mandó saludo a los muchachos y todo, pero el tipo se enojó, además no encontró el pendorchito".

ESPNF90 | ESPN



¡PRESIONARON AL POLLO!



Escuchá lo que contó @pollovignolo sobre una particular situación que vivió con un hincha de Boca ¡cargándole aire a las cubiertas de su auto!

Claro, pasa que el 'Pollo', hace poco, hizo una editorial analizando el estilo de juego de los dos equipos más grandes del país, e insinuó que a los del Xeneize, en algunas ocasiones, les gustaría tener un equipo más vistoso que lo que acostumbran. Parece que no...

