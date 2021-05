Lautaro Martínez sorprendió: "Real Madrid me buscó cuando estaba en Racing y les dije que no"

Son muchas las decisiones que los futbolistas tienen que tomar a lo largo de su carrera, pudiendo ser las mismas determinantes para su futuro. Es el caso de muchos jóvenes talentosos que son buscados desde clubes importantes del mundo y buscando dar el salto cuanto antes, terminan fracasando por no haber tenido la madurez necesaria para hacerlo.

Por este motivo es que es tan destacable lo que le sucedió a Lautaro Martínez, quien ya en las Inferiores de Racing comenzó a dejar en claro que estaba para cosas importantes. En diálogo con ESPN F90, luego de que él revelara que estuvo muy cerca de llegar al Barcelona, el 'Chavo' Fucks le consultó si no lo contactaron del eterno rival.

"En concreto, no ha llegado nada del Real Madrid. Sí cuando estaba en las Inferiores de Racing, me vinieron a buscar dos veces, yo dije que no porque quería tener mi nombre en el fútbol argentino, y después si me tocaba irme, que sea cuando esté más preparado", comenzó explicando.

Luego, para completar su relato, expresó: "Cuando tomé la decisión de irme a Inter, fue porque sentía que era el momento justo, estaba preparado para dar el salto, jugar en Europa, son las cosas que uno piensa y planifica. Por suerte están saliendo bien". Hace muy poco fue campeón de la Serie A, algo que su club no conseguía hace 11 años.

Una vez terminada la temporada en Italia, el delantero viajará para Argentina para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su carrera: primero toca una doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, y luego la Copa América, que se jugará parte en su país y otra en Colombia.

El goleador es fija para Lionel Scaloni, más allá de la competencia que hay con Sergio Agüero, y todos juntos buscarán darle el primer título a Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca.

