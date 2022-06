El fútbol boliviano está de estreno, en julio inicia el campeonato Clausura, con una semana de demora, pero inicia con la implementación del esperado Video Arbitraje en Bolivia, un deseo que parecía inalcanzable por los costos, pero que finalmente será una realidad.

La empresa adjudicada para implementar esta tecnología es MediaPro, que trabaja también en la producción de las transmisiones oficiales en Bolivia. El torneo Clausura se jugará con ocho partidos en cada fecha, y los ocho serán televisados y contarán con el VAR, algo que no pasaba con el torneo Apertura, donde todavía no había VAR y tampoco eran televisados todos los juegos; ahora con la implementadción del Video Arbitraje, la televisación es un requisito.

Cuando la pelota comience a rodar el viernes en Bolivia será el octavo país de Sudamérica en implementar esta tecnología y solo restarán que Perú y Venezuela den el paso hacia la tecnología que implica un importante erogación de dinero por partido.

En Brasil, que fue la primera liga del continente en tener el VAR, desd el 2019 que la tecnología es 100% costeada por la Confedeación Brasileña de Fútbol, en cambio en Bolivia, el VAR lo paga en parte la Federación y en parte los clubes en cada partido.

Paraguay fue la segunda liga de Sudamérica en implementar el VAR, quizás el tener apoyo de Conmebol tan cerca les ayudó a no tener una transición crítica, y se lo utiliza en todos los partidos, además se liberan los audios de cada decisión tras los encuentros para que sean públicos.

Aunque claro, cada país aplicó el VAR de manera distinta en busca de abaratar costos. Por ejemplo, en Uruguay, el VAR funciona desde 2021, pero no se implementó en cada partido porque la votación para implementarlo no fue unánime, y si había un club que no haya estado de acuerdo con el VAR, en sus partidos no se utilizaba la herramienta, algo que cambió en este 2022.

Algo similar pasó en Chile, que tiene la tecnología desde 2020 pero no se utilizaba en todos los partidos. Luego sí, ya hora analizan volver a acortar la cantidad de partidos por la crisis financiera de la ANFP. Colombia que mantenía la misma línea de Uruguay y Chile, optó este 2022 por utilizarlo en todos los partidos de la Dimayor. Algo similar se debate en Ecuador, donde se tiene una especie de "VAR más ligero", para abaratar costos y que ya desde el pasado año se utiliza en todos los encuentros.

En Argentina están en esa línea de buscar optimizar el servicio a bajo costo, es la liga más reciente en implementar el VAR en Sudamérica antes de Bolivia, y encontraron una forma de optimizar recursos centralizando las salas VOR en un mismo lugar físico en un edificio adecuado por AFA para ese fin. Además el VAR se nutre de las imágenes de las cámaras de la transmisión oficial. No tiene cámaras propias como sucede en otros países. La TV debe tener un mínimo de ocho cámaras por partido, además de tener dos en la línea de gol de los arcos.

El VAR es una herramienta que poco a poco ha transformado el fútbol, y en Europa ya lo tienen muy bien manejado, mientras que en Sudamérica está dando sus primeros pasos, incluso en la Conmebol Libertadores y Sudamericana, el VAR recién interviene desde la ronda de octavos de final, así la presión crece cada vez más sobre los países que no tienen la tecnología y al sumarse Bolivia, la presión ahora cae en Perú y Venezuela, las únicas dos federaciones que aún no dieron el paso en Conmebol.