El arquero de Wilstermann en el 8-0: "River debería haber sido descalificado de la Libertadores"

La herida no cicatrizó del todo. Jorge Wilstermann había ganado 3-0 la ida ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017 y la sorpresa fue total.

De igual manera, la ilusión del conjunto boliviano no duró mucho: de local, el Millonario pasó por encima a su rival con un histórico 8-0.

Tiempo después, fue Raúl Olivares quien recordó dicha noche, pero con mucha polémica de por medio. El arquero que ahora está en Deportes La Serena de Chile acusó al club de Núñez.

En diálogo con #LaNotaConRoma, un canal de YouTube, soltó: "Pensábamos que el 3-0 de la ida a favor nuestro era irreversible y en la revancha estuvimos con exceso de confianza. A mis compañeros y a mí, me incluyo, nos empezó a entrar el miedo y nos descontrolamos. La verdad es que es mérito de Gallardo, que nos estudió bien".

De igual manera, fue soltando el veneno de a poco: "Cuando River me atacaba, nunca vi un ritmo así, de esa manera. No lo vi en ningún equipo, y mirá que enfrenté a Atlético Mineiro, a Palmeiras. No se lo vi a nadie. Yo creo que ese ritmo es del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester, del PSG".

Sin pruebas pero con mucha certeza, conectó ese duelo con los dopings positivos que posteriormente aparecieron en jugadores del rival: "Yo había escuchado esa noticia, que fue grave pero no hubo impacto. No sé si me explico... Lo que quiero decir es que fue grave pero no tuvo tal impacto. River debería haber sido descalificado de la Copa Libertadores".

Para cerrar, afirmó: "Lo que sí tengo claro y, yo lo vi en la cancha, es que los árbitros no sirven para nada. Los árbitros, como es River y este equipito es de Bolivia, entonces no sé. Ignoro la fuerza o poder que pueda tener River en la Conmebol, lo ignoro. No me quiero basar en eso, pero que hay algo raro, algo raro hay que quizá hoy día no se va a saber pero algún día se va a saber toda la verdad".

