El día que Boca casi ficha a Lujambio por pedido de la esposa de Bilardo

Allá por el ya lejano año 1996, Carlos Salvador Bilardo, que venía de ser campeón y subcampeón del mundo con la Selección Argentina, desembarcó en el banco de suplentes de Boca Juniors. Un Boca Juniors necesitado de títulos.

En ese entonces, el elenco Xeneize incorporó grandes jugadores pero no pudo tener éxito, algo que logró recién un par de años más tarde con la llegada de Carlos Bianchi, quien terminó ganándolo absolutamente todo y convirtiéndose en ídolo.

Precisamente, la anécdota de esta nota tiene que ver con aquella estadía de Bilardo como director técnico de Boca. Y una nota de color que prácticamente nadie sabía, con respecto a un delantero que estuvo a un paso del club Xeneize.

Se trata de Josemir Lujambio, recordado exdelantero uruguayo de 49 años de edad y de dilatada trayectoria en el fútbol argentino. Pero lo más insólito tiene que ver con el motivo por el cual estuvo muy cerca de aterrizar en Boca.

"En una epoca me quiso Boca. Estaba Bilardo y me contaron que la que me pedía era la señora. Gloria le decía: 'Si querés goles, llevalo a Lujambio'. Y casi voy", narró Lujambio en declaraciones brindadas al programa 'Enganche Radio'.

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, Lujambio vistió los colores de Champagnat, Wanderers, Defensor Sporting, Bella Vista, Sport Marítimo, Sud América, Huracán de Corrientes, Newell's Old Boys, Rayo Vallecano, Peñarol, Belgrano de Córdoba, Banfield, Querétaro, Celaya, Instituto de Córdoba, Olimpo, Atlético Tucumán, Defensor de Paso de los Toros y Porongos.

