El inesperado refuerzo que quiere Independiente juega en la Primera B Metro

Antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, Independiente ya sufría severos problemas económicos. Estaba atrasado con diversos pagos y ya recibía reiterados reclamos por parte de sus jugadores.

Pero la suspensión del fútbol como consecuencia del COVID-19 no hizo más que intensificar el duro presente que atraviesa la institución de Avellaneda, que no para de sumar nuevos inconvenientes económicos.

Antony Alonso, jugador de J.J.Urquiza.

Como consecuencia de ello, Lucas Pusineri, su director técnico, no tiene más remedio que apostar por jugadores de divisiones inferiores y pensar en refuerzos que no representen grandes inversiones.

Por ello surgió el nombre de un futbolista que milita en la Primera B Metropolitana -tercera categoría del fútbol argentino-. Se trata de Antony Alonso, delantero de 22 años de edad que milita en J.J.Urquiza.

"Mi representante está arreglando el tema de los papeles y ojalá la semana que viene se resuelva mi llegada al Rojo. Desde el club se comunicaron con mi agente y él habló conmigo. No tuve la oportunidad de hablar con nadie de Independiente aún pero sería un placer", expresó el jugador al respecto.

"Desde que me llegó la noticia me imagino muchas cosas lindas con la camiseta del Rojo, festejando goles. Si me toca entrenar con Reserva demostraré que estoy para Primera. Siempre voy a dar todo", amplió en diálogo con 'El Show de La Oral'.

