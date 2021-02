Dos dudas y un cambio clave: el posible XI de Boca para el debut del torneo

¿Quién fue el último DT campeón mundial con un club argentino? Carlos Bianchi, en 2003, vs. Milan como DT de Boca.



¿Y antes de Bianchi en 2003? Bianchi en 2000, vs. Real Madrid, como DT de Boca.



¿Y antes de Bianchi en el 2000? Bianchi, en 1994, vs. Milan, como DT de Vélez. pic.twitter.com/ssKhRJgJ0T