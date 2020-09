El presidente del DIM se emberracó en una charla que tenía con algunos hinchas

Independiente Medellín vive por estos momentos una crítica situación entre sus fanáticos y dirigentes. Prueba de ello fue el video que se conoció en el cual Jairo Vélez se salió de tono tras una conversación con algunos aficionados del Poderoso de la Montaña.

Vélez aseguró en su encuentro que él también era hincha de su equipo y que iba a trabajar en pro de los resultados. Inmediatamente era felicitado por un asistente y allí toda la situación empeoró por una conducta un poco salida de casillas.

�� Fuerte enfrentamiento entre el presidente del @DIM_Oficial y algunos hinchas pic.twitter.com/SSL6xTYlDw — Gustavo López (@guslopezinfo) September 1, 2020

"El hincha lo único que hace es tratar mal al que está aquí. A mí me duele y sabe porqué me duele, porque no me gusta. Yo tengo 43 años y estoy aquí porque quiero sacar esto adelante. Y lo único que yo necesito es que saquen tambien esto ustedes adelante. Pero ustedes en contra de nosotros, ustedes hundiendo ¿le parece respetuoso?", fue el reclamo del máximo dirigente del cuadro rojo.

Minutos más tarde el conjunto antioqueño emitió un comunicado en el cual también reprochó algunos actos vandalicos que se presentaron en la sede deportiva.

"El club se ha caracterizado por ser una institución de puertas abiertas, comprometida con el diálogo con las diferentes barras que acompañan al Deportivo Independiente Medellín. Siempre que los escenarios tengan lugar bajo las vías del respeto por los demás, el club estará dispuesto a sostener los diálogos. La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para su gestión", remarca el documento institucional.

Lee También