Emiliano Díaz: "Ramón tiene el gran objetivo de volver a River"

#TNTSportsEnCasa �� | Emiliano Díaz ��



�� "Entiendo por qué se fue Ramón, soy padre. Si a mi hijo le dicen las cosas que me decían a mí, yo salgo a matar gente"

�� "Me dijo que en River NUNCA va a estar por plata, lo ha hecho prácticamente gratis"

�� "Me cuestionaban todo" pic.twitter.com/WKyA1sPOs9