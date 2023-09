Pablo Vegetti rápidamente se gana el cariño de los hinchas de Vasco da Gama. El delantero de 34 años es pieza fundamental en el elenco de Ramón Díaz y con nuevo doblete fue determinante en la goleada ante Coritiba.

Triunfo fundamental para el elenco de Rio de Janeiro ya que tiene 23 puntos. Cifra que todavía puede aumentar ya que tiene un partido menos y de ganarlo, saldrá del descenso directo.

Elogios para Pablo Vegetti

Participación en la que el nacido en Santo Fe ha sido fundamental. Ante Coritiba marcó dos goles y la jornada pasada frente a Fluminense también anotó.

Rendimiento que se hace notar con un total de seis goles en siete partidos. Lo que lo hace el máximo goleador del equipo junto con Gabriel Pec (22 años). Sin embargo, el joven futbolista ha disputado 22 partidos de la Serie A de Brasil.

Por lo mismo los hinchas de Vasco alaban el presente del ex jugador de Belgrano. “Es mucho mejor que Cano y Luis Suárez”, “Poco se habla que ya superó a Gabigol y Pedro”, y “ahora no hay un mejor 9 en el fútbol brasileño”, fueron parte de los comentarios que se multiplicaron en Twitter, ahora conocido como “X”.

Lo que a su vez aumenta la confianza de Ramón Díaz. El entrenador riojano llegó para salvar al equipo del descenso y así lo recalcó. “Vasco no va a bajar. Vamos a pelear. Vamos a pelear hasta lo último. Hagan lo que hagan, pero no va a bajar”, aseguró el ex River Plate.

¿Cuándo juega Vasco?

Ahora el elenco de Ramón Díaz, que marcha 18ª, debe visitar a América MG, que está 19ª, el lunes 25 de septiembre. Luego el domingo 1 de octubre visita a Santos (17º). Recién el 7 de octubre vuelve a ser local ante Sao Paulo.