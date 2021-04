Augusto Cesar encendió las alarmas en Boca: "Se viene un lío con la situación de Pavón"

Luego de cumplir su préstamo en Los Angeles Galaxy durante más de un año, Cristian Pavón, en medio de una auténtica batalla con la dirigencia de Boca, emprendió su vuelta al club a finales del pasado 2020. Desde aquel entonces, en una relación que con el paso de los días se fue desgastando de forma progresiva, poco y nada se supo del presente del ex futbolista de Talleres.

Tomando en cuenta que el padre del futbolista implicado, en su correspondiente momento, no dudó en apuntar contra el Xeneize por no dejar que su hijo se opere, el vínculo entre ambas partes quedó dañado. Finalmente, con respecto a dicha historia, Pavón finalmente fue intervenido mediante una "artroscopia posterior de ambos tobillos" y afrontó la correspondiente operación.

Habiendo pasado varias semanas de las últimas novedades de Cristian, este jueves, en diálogo con Mariano Closs, Augusto Cesar, corresponsal de Boca para ESPN, habló sobre la situación del futbolista implicado y adelantó: "Se viene un lío con la situación de Pavón. Se cayó su pase".

Dejando en claro que todos los caminos indican que el atacante se quedará en el club hasta nuevo aviso, el periodista de F12, manifestando que existen muchas chances que Miguel Ángel Russo opte por contar con sus servicios, continuó: "Se va a quedar aquí, y en teoría Russo lo podría utilizar y el jugador va a estar a disposición".

A modo de cierre y en vistas al futuro, Cesar explicó que, tomando como referencia que a Pavón se le termina su contrato a mediados del 2022, la situación no es para nada prometedora: por ahora, Pavón no tendría pensada la posibilidad de renovar su vínculo con la institución Xeneize. "Su contrato vence en junio del 2022, y hoy por hoy no tiene muchas ganas de renovar", culminó.

